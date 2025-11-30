Assine
Número de mortos por inundações na Indonésia supera 440

30/11/2025 09:07

O número de mortes provocadas pelas inundações na Indonésia subiu para 442, segundo um balanço publicado neste domingo (30) pela agência nacional de gestão de desastres.

As autoridades anunciaram que 402 pessoas continuam desaparecidas, enquanto as equipes de emergência tentam alcançar algumas áreas da ilha de Sumatra, a mais afetada, onde milhares de pessoas ficaram isoladas sem suprimentos básicos.

Pelo menos 646 pessoas ficaram feridas.

