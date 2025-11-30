Assine
Número de mortos em incêndio de Hong Kong sobe para 146

AF
AFP
Repórter
30/11/2025 08:19

O número de mortos no incêndio que devastou um complexo de arranha-céus residenciais em Hong Kong subiu para 146, informou neste domingo (30) um representante da polícia.

"O balanço atualizado de vítimas fatais chega a 146. Não podemos descartar a possibilidade de mais mortos", declarou o representante da polícia Tsang Shuk-yin em uma entrevista coletiva.

O número foi atualizado após a inspeção de mais três torres das oito que compõem o complexo residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po. 

O incêndio começou na tarde de quarta-feira por causas ainda desconhecidas, aparentemente nas redes de proteção que cobriam as obras de reforma do complexo, utilizadas para proteger os moradores da poeira e eventual queda de objetos.

As chamas se propagaram rapidamente para as outras torres, favorecidas, segundo as primeiras hipóteses, pelas redes, pelos painéis de espuma e pelos andaimes de bambu que são utilizados em Hong Kong, em vez dos andaimes de metal.

