Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército israelense anuncia que matou quatro 'terroristas' em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/11/2025 08:19

compartilhe

SIGA

O Exército de Israel anunciou neste domingo (30) que matou quatro homens, que qualificou como "terroristas", quando eles saíam de túneis em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Durante a noite, identificamos quatro terroristas que saíram de infraestruturas subterrâneas na área. Com a cobertura da Força Aérea israelense, as tropas eliminaram os terroristas", afirma o Exército em um comunicado.

Na sexta-feira, o Exército anunciou que havia eliminado "mais de 30 terroristas" que tentavam escapar das instalações subterrâneas.

Segundo um dirigente do Hamas em Gaza, entre 60 e 80 combatentes estariam presos no subsolo em Rafah.

Na quarta-feira, o Hamas pediu aos países mediadores que pressionassem Israel para permitir a saída de dezenas de combatentes dos túneis da Faixa de Gaza.

No início de novembro, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmou que até 200 combatentes do Hamas poderiam estar bloqueados nos túneis de Gaza.

A trégua que começou em 10 de outubro, estabelecida após mais de dois anos de uma guerra desencadeada pelo ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, continua muito frágil. Os dois lados trocam acusações sobre violações do cessar-fogo.

A Faixa de Gaza, devastada pela campanha militar israelense, enfrenta uma grave crise humanitária.

avm/dms/pc/sag/fp

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay