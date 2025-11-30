Tiroteio em salão de festas na Califórnia deixa quatro mortos

Quatro pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um tiroteio na noite de sábado na cidade de Stockton, Califórnia, informou a polícia, um crime executado durante o fim de semana de Ação de Graças.

O tiroteio aconteceu em um salão de festas da localidade, que fica ao nordeste de San Francisco, pouco antes das 18h00 (23h00 de Brasília), informou em uma entrevista coletiva a porta-voz do xerife do condado de San Joaquín, Heather Brent.

As vítimas, que incluem "jovens a adultos", foram levadas para hospitais locais, afirmou Brent, antes de acrescentar que as informações sobre o caso ainda são limitadas.

"O que confirmamos neste momento é que havia uma família celebrando em um salão de festas. Temos 14 vítimas do tiroteio e quatro delas morreram", disse.

"Os indícios iniciais sugerem que teria sido um incidente direcionado. Os investigadores estão explorando todas as possibilidades neste momento", acrescentou.

"Pedimos a qualquer pessoa com informações, gravações de vídeo ou que tenha testemunhado qualquer parte deste incidente que entre em contato imediatamente com o escritório do xerife do condado de San Joaquín", afirmou a porta-voz.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi informado sobre o tiroteio, indicou seu gabinete nas redes sociais.

Desde o início do ano, 504 tiroteios em massa foram registrados nos Estados Unidos, incluindo o de Stockton, segundo a ONG 'Gun Violence Archive'.

A organização define os tiroteios em massa como aqueles em que quatro ou mais pessoas são atingidas pelos disparos.

