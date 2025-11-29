Danilo, herói do tetra do Flamengo, dedica título ao pai e à tia recém falecida

Danilo, autor do gol contra o Palmeiras que deu ao Flamengo seu quarto título da Copa Libertadores neste sábado (29), dedicou a vitória ao seu pai, que não pôde comparecer à final em Lima devido ao falecimento de sua irmã, tia do jogador, no dia anterior.

"Hoje é um dia especial porque meu pai viria ao jogo com minha mãe e meus irmãos mas a irmã dele, minha tia, faleceu, e ele teve que voltar. Queria dedicar a vitória a toda a minha família, mas especialmente a ele", declarou Danilo após o jogo.

O jogador brasileiro de 34 anos expressou sua alegria por poder levantar o troféu da Libertadores pelo clube do seu coração. "Não é segredo que sou torcedor do Flamengo e o quanto eu queria voltar ao Brasil para jogar pelo Flamengo. Era minha prioridade".

"Quando eu era pequeno, nunca imaginei jogar finais como esta. Sempre imaginei ir longe, não tão longe, mas não imaginei que seria tão difícil. Já disse no vestiário que fizemos muitos sacrifícios como equipe. Cada um tem seus sacrifícios que ninguém vê", admitiu.

Por sua vez, o craque do Flamengo, o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, expressou sua felicidade com a conquista. "A verdade é que nossa torcida mereceu, nossas famílias mereceram e nós merecemos, considerando como encaramos o ano. Viemos aqui com a esperança de vencer, e agora é hora de comemorar com a nossa gente".

Após ser eleito o melhor jogador do torneio, Arrascaeta destacou o esforço coletivo da equipe. "O mais importante é sempre o grupo, o time. Foi um ano muito bom pessoalmente, o melhor da minha carreira, e isso é ainda mais motivação para o que está por vir", disse ele.

O Flamengo se tornou o primeiro brasileiro tetracampeão continental. O time pode conquistar a 'dupla coroa' de 2025 se vencer o Ceará em casa, na quarta-feira, pela penúltima rodada do Brasileirão, uma vitória que garantiria o título antecipadamente.

