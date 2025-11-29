Assine
Internacional

Ataque de drones russos deixa um morto e 11 feridos perto de Kiev

29/11/2025 21:07

Um ataque russo com drones matou uma pessoa e deixou 11 feridas nos arredores da capital ucraniana, disse o governador regional neste domingo (ainda sábado, 29, no Brasil). 

"Infelizmente, como resultado do ataque inimigo em Vyshhorod, uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas. Entre elas, há uma criança", escreveu Mykola Kalashnyk no Telegram, após publicar mais cedo que a região de Kiev havia sofrido "mais um ataque com drones do inimigo".

