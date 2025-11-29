Assine
Internacional

Ataque em bar deixa ao menos sete mortos no México

AF
AFP
Repórter
29/11/2025 21:07

Pelo menos sete pessoas morreram e outras cinco ficaram gravemente feridas neste sábado (29) em um ataque armado contra um bar na cidade mexicana de Tula, no estado de Hidalgo, informaram as autoridades locais. 

Um boletim da polícia municipal detalhou que quatro das vítimas morreram no local e outras três enquanto recebiam atendimento médico devido aos ferimentos a bala, um fato pouco comum neste distrito do centro do México.

Tópicos relacionados:

crime mexico violencia

