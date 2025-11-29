Governo da Nicarágua concede prisão domiciliar a 40 opositores presos

O governo da Nicarágua concedeu prisão domiciliar, neste sábado (29), a 40 presos políticos, enquanto cresce a pressão dos Estados Unidos contra o país e seu principal aliado, a Venezuela, informou a imprensa no exílio e grupos de ativistas.

Veículos de comunicação nicaraguenses que operam do exterior, principalmente na Costa Rica, como La Prensa, Confidencial e 100% Noticias, indicaram que o número pode chegar a 40. O governo ainda não se pronunciou.

Segundo o Confidencial, que afirmou basear-se em fontes do sistema penitenciário, "entre os presos de consciência há vários com doenças crônicas, agravadas pelas condições de cativeiro, e maiores de 60 anos".

A Grande Confederação Opositora Nicaraguense, que atua no exílio, advertiu em comunicado que não se trata "de uma libertação plena", mas sim de prisão domiciliar, o que "segue mantendo os opositores sob o jugo da ditadura".

Em nota publicada no X, o grupo alertou que essas pessoas continuarão submetidas a "tortura psicológica", "assédio sistemático" e "humilhação".

Já o Avanza, outro grupo de ativistas nicaraguenses, expressou satisfação com a medida.

O Mecanismo para o Reconhecimento de Pessoas Presas Políticas, uma organização privada, disse em seu relatório de 29 de outubro que havia 77 opositores nas prisões da Nicarágua.

A notícia surge a poucas semanas de os Estados Unidos anunciarem se aplicarão tarifas de até 100% à Nicarágua, sob alegações de violações de direitos humanos.

A Nicarágua, aliada da Venezuela, é governada pelos copresidentes Daniel Ortega e sua esposa Rosario Murillo.

Os dois, que detêm poder absoluto, cortaram liberdades e aniquilaram a oposição após os protestos de 2018, que deixaram 300 mortos. Manágua considera esses protestos uma tentativa de golpe de Estado patrocinado por Washington.

Segundo relatos da oposição, Ortega, de 80 anos e no poder desde 2007, enfrenta problemas de saúde, razão pela qual Murillo, de 74 anos, realiza um expurgo interno para garantir a sucessão.

