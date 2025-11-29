Inter demite técnico Ramón Díaz após cair para zona de rebaixamento do Brasileirão

Assine
29/11/2025 19:13

O Internacional de Porto Alegre anunciou neste sábado (29) a demissão do técnico argentino Ramón Díaz e de sua comissão técnica, um dia após a derrota por 5 a 1 para o Vasco e a consequente queda para a zona de rebaixamento, a duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. 

Díaz, de 66 anos, chegou ao Inter no final de setembro para substituir Roger Machado, demitido devido aos maus resultados. 

O treinador argentino, que tinha contrato até o final de 2026, comandou o Colorado em 13 partidas, com um retrospecto de três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 

O clube gaúcho informou em comunicado à imprensa que, além de Díaz, também deixam a comissão técnica "o auxiliar técnico Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Uribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi". 

A retumbante derrota por 5 a 1 para o Vasco na sexta-feira, pela 36ª rodada, somada às vitórias de Santos e Vitória, deixou o Inter na zona de rebaixamento a duas rodadas do fim do campeonato.

A equipe de Porto Alegre tem 41 pontos, a mesma pontuação do Santos, embora com um saldo de gols pior, e um ponto a menos que o Vitória. 

No futebol brasileiro, Díaz também comandou Vasco e Corinthians. Ele salvou os dois times do rebaixamento. 

O Inter vai lutará contra o rebaixamento nas duas rodadas restantes, enfrentando o São Paulo fora de casa na próxima quarta-feira e recebendo o Bragantino em casa na última rodada. 

O Colorado anunciou que o técnico interino Pablo Fernández vai assumir o comando da equipe temporariamente.

