Duas crianças são mortas em Gaza por drone israelense, diz família

Familiares disseram que duas crianças palestinas morreram, neste sábado (29), em Gaza em um ataque de drone do exército israelense, que declarou ter matado dois suspeitos que "representavam uma ameaça imediata".

Os militares afirmaram que viram duas pessoas realizando "atividades suspeitas".

Tios dos dois irmãos disseram à AFP que eles tinham 8 e 10 anos de idade e saíram para buscar madeira para fazer fogo.

O exército israelense indicou, por sua vez, que seus soldados "identificaram dois suspeitos que cruzaram a Linha Amarela", que marca a zona da Faixa de Gaza sob controle israelense desde o início da trégua com o movimento islamista palestino Hamas.

Segundo o exército, os suspeitos "se aproximaram" de suas tropas no sul de Gaza, "o que representava uma ameaça imediata para elas". "A aviação israelense eliminou os suspeitos", acrescentou.

Mahmud Basal, porta-voz da organização de resgate de Gaza, confirmou à AFP que os irmãos foram mortos às 8h30 locais (3h30 no horário de Brasília) em um bombardeio de um drone israelense em Bani Suheila, a leste de Khan Yunis.

Ele os identificou como Fadi e Jumaa Tamer Abu Assi.

Alaa Abu Assi, tio das crianças, afirmou que eles eram "inocentes" e que não tinham "nem foguetes nem bombas".

O hospital Nasser desta cidade informou que recebeu os corpos das crianças, que depois foram enterrados por sua família à tarde.

Desde a entrada em vigor do frágil cessar-fogo em 10 de outubro, foram registrados vários incidentes letais com disparos das forças israelenses contra palestinos no setor da Linha Amarela.

