Torcedores do Flamengo rezam em Lima pelo tetra da Libertadores antes da final contra o Palmeiras

Repórter
29/11/2025 17:39

Torcedores do Flamengo recorreram à sua fé neste sábado (29), visitando igrejas para rezar pela vitória do seu time poucas horas antes da final da Copa Libertadores de 2025 contra o Palmeiras, no Estádio Monumental, em Lima. 

O vencedor se tornará o primeiro time brasileiro a conquistar o torneio quatro vezes. O Independiente, da Argentina, com sete títulos, é o clube mais vitorioso da história da competição. 

Em uma Lima praticamente invadida por milhares de torcedores brasileiros, uma imagem viralizou: a dos fiéis rezando na Igreja Católica Virgen Milagrosa durante sua peregrinação pelo bairro turístico de Miraflores. 

"Vim para conquistar meu tetracampeonato. Hoje o Flamengo vai ganhar de 3 a 0, então vim pedir a São Judas Tadeu que nos abençoe com mais uma vitória", disse à AFP um torcedor de 45 anos, que se identificou como Alexandre. Ele viajou do Rio de Janeiro para Lima com a esposa e a filha.

"Vim pedir a Deus lá em cima para que tudo corra bem. Tenho fé que o Mengão será campeão no Monumental", disse Edson Benavides, de 38 anos, à AFP. Ele viajou da Bahia e esteve presente na final da Copa Libertadores de 2019, em Lima, quando o Flamengo derrotou o River Plate, da Argentina, por 2 a 1. 

Alguns torcedores vestindo camisas rubro-negras se ajoelharam na igreja antes de seguirem para o Estádio Monumental. 

Mais de 50 mil torcedores do Flamengo e do Palmeiras chegaram à capital peruana para assistir à final da Copa Libertadores neste sábado. 

As autoridades peruanas mobilizaram mais de 1.600 policiais para garantir a segurança do jogo em Lima, cidade que se encontra em estado de emergência devido a uma onda de extorsão e assassinatos por encomenda praticados pelo crime organizado.

