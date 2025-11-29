Assine
Candidata denuncia atos 'intervencionistas' de Trump nas eleições de Honduras

Repórter
29/11/2025 17:39

A candidata governista para as eleições presidenciais de domingo em Honduras, Rixi Moncada, denunciou, neste sábado (29), ações "intervencionistas" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no pleito. 

Trump agitou as já polarizadas eleições gerais hondurenhas ao pedir votos para o empresário de direita Nasry Asfura, do Partido Nacional, e anunciar que concederá perdão ao ex-presidente Juan Orlando Hernández, condenado no ano passado a 45 anos de prisão por narcotráfico nos Estados Unidos.

"Não há nenhuma dúvida de que há duas ações concretas, a três dias das eleições, que são totalmente intervencionistas", disse em coletiva de imprensa a candidata de esquerda Moncada, considerada "comunista" por Trump.

Tópicos relacionados:

eleicoes eua honduras politica

