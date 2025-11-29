Juventus se reencontra com a vitória ao derrotar o Cagliari (2-1)

Depois de quase um mês de espera, a Juventus voltou a vencer na Serie A com um triunfo por 2 a 1 sobre o Cagliari, neste sábado (29), pela 13ª rodada, graças a dois gols de Kenan Yildiz.

O time de Turim vinha de dois empates consecutivos no campeonato italiano, contra o Como (0 a 0) e a Fiorentina (1 a 1), e agora garantiu sua segunda vitória em quatro jogos na competição desde que Luciano Spalletti assumiu o comando técnico, substituindo Igor Tudor.

Sebastián Esposito abriu o placar para o time da Sardenha, atualmente em 14º lugar na tabela, aos 26 minutos, antes de Yildiz liderar a reação 'bianconera'.

O atacante turco de 20 anos empatou um minuto depois (27'), e marcou seu segundo gol pouco antes do intervalo (45'+1), chegando a quatro gols na Serie A.

A Juventus permanece em sétimo lugar na tabela (23 pontos), mas agora está provisoriamente a quatro pontos da líder Roma (27 pontos), que recebe o Napoli (3º, 25 pontos) no domingo, no jogo mais importante do fim de semana no campeonato italiano.

A tarde vitoriosa da Juventus foi ofuscada pela lesão do atacante sérvio Dusan Vlahovic, que marcou três gols na Serie A e três na Liga dos Campeões nesta temporada. Segundo relatos, ele sofreu uma distensão no músculo adutor.

Em outras partidas deste sábado, a Udinese (9ª) se aproximou da zona de classificação para as competições europeias com uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Parma (16º), enquanto o Genoa derrotou o lanterna Hellas Verona (20º) por 2 a 1.

Na última partida do dia, o Milan (2º, 25 pontos) pode assumir a liderança provisória se vencer a Lazio (8ª) no San Siro.

--- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Como - Sassuolo 2 - 0

- Sábado:

Genoa - Hellas Verona 2 - 1

Parma - Udinese 0 - 2

Juventus - Cagliari 2 - 1

(16h45) Milan - Lazio

- Domingo:

(08h30) Lecce - Torino

(11h00) Pisa - Inter

(14h00) Atalanta - Fiorentina

(16h45) Roma - Napoli

- Segunda-feira:

(16h45) Bologna - Cremonese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9

2. Milan 25 12 7 4 1 18 9 9

3. Napoli 25 12 8 1 3 19 11 8

4. Inter 24 12 8 0 4 26 13 13

5. Bologna 24 12 7 3 2 21 8 13

6. Como 24 13 6 6 1 19 7 12

7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5

8. Lazio 18 12 5 3 4 15 9 6

9. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6

10. Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 0

11. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3

12. Torino 14 12 3 5 4 11 21 -10

13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0

14. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6

15. Genoa 11 13 2 5 6 13 20 -7

16. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8

17. Pisa 10 12 1 7 4 10 16 -6

18. Lecce 10 12 2 4 6 8 16 -8

19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9

20. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12

./bds/jr/dr/dam/aam