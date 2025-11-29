Oscar Piastri (McLaren) conquista pole do GP do Catar de F1
compartilheSIGA
Horas depois de vencer a corrida sprint, o australiano Oscar Piastri (McLaren) garantiu a pole position para o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, neste sábado (29), à frente de seu companheiro de equipe, Lando Norris, atual líder do Mundial de pilotos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O holandês Max Verstappen (Red Bull), que, assim como Piastri, ainda pode tirar o título de Norris, vai largar em terceiro.
Na classificação do campeonato, o britânico tem uma vantagem de 22 pontos sobre seu companheiro australiano na McLaren. A diferença é de 25 pontos em relação a Verstappen.
O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) vai largar em 19º.
bur-dam/dr/aam