PSG é derrotado na visita ao Monaco (1-0) e pode perder liderança do Francês

O Paris Saint-Germain, sem inspiração, sofreu sua segunda derrota na Ligue 1 neste sábado (29), pela 14ª rodada, ao perder por 1 a 0 para o Monaco, que se recuperou após ficar afastado dos times do topo da tabela nas últimas semanas.

Um gol do meia japonês Takumi Minamino no segundo tempo (68') decidiu a partida no Stade Louis II, onde o time da casa precisou lutar arduamente na reta final para segurar a vitória depois de ficar com um jogador a menos aos 80 minutos, com a expulsão do zagueiro alemão Thilo Kehrer, ex-jogador do PSG.

"Normalmente, prefiro rever os jogos e analisá-los, mas hoje foi mais fácil. Não fomos precisos o suficiente e cometemos muitos erros individuais e coletivos", disse o técnico do PSG, Luis Enrique, após a partida.

"Nenhuma das equipes jogou em um nível muito alto, mas eles jogaram melhor do que nós. Foi, sem dúvida, nossa pior partida da temporada", lamentou o treinador espanhol.

Com 30 pontos, os parisienses agora veem sua liderança na tabela seriamente ameaçada, já que têm dois pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (2º), que recebe o Toulouse (10º) na última partida deste sábado, e o Lens (3º), que visita o Angers (11º) no domingo.

Caso esses dois perseguidores vençam seus jogos contra equipes que atualmente estão no meio da tabela, o PSG cairá para a terceira posição no campeonato.

O Monaco, que havia perdido três partidas consecutivas na Ligue 1, interrompeu assim sua sequência negativa e subiu provisoriamente para a sexta posição na classificação do campeonato.

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Metz - Rennes 0 - 1

- Sábado:

Monaco - PSG 1 - 0

Paris FC - Auxerre

(17h05) Olympique de Marselha - Toulouse

- Domingo:

(11h00) Strasbourg - Brest

(13h15) Angers - Lens

Lorient - Nice

Le Havre - Lille

(16h45) Lyon - Nantes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 30 14 9 3 2 27 12 15

2. Olympique de Marselha 28 13 9 1 3 33 12 21

3. Lens 28 13 9 1 3 22 11 11

4. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6

5. Lille 23 13 7 2 4 27 17 10

6. Monaco 23 14 7 2 5 26 25 1

7. Strasbourg 22 13 7 1 5 24 17 7

8. Lyon 21 13 6 3 4 18 15 3

9. Nice 17 13 5 2 6 18 23 -5

10. Toulouse 16 13 4 4 5 18 17 1

11. Angers 16 13 4 4 5 11 15 -4

12. Paris FC 14 13 4 2 7 20 25 -5

13. Le Havre 14 13 3 5 5 13 20 -7

14. Brest 13 13 3 4 6 17 23 -6

15. Nantes 11 13 2 5 6 12 19 -7

16. Lorient 11 13 2 5 6 15 27 -12

17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17

18. Auxerre 8 13 2 2 9 7 19 -12

./bds/obo/dr/dam/aam