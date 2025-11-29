Bayern vence St Pauli (3-1) e amplia sua vantagem na liderança da Bundesliga

Com uma atuação brilhante do atacante colombiano Luis Díaz, que marcou um gol e deu uma assistência, o Bayern de Munique derrotou o St. Pauli por 3 a 1 neste sábado (29), consolidando sua liderança na Bundesliga.

O Bayern tem agora 34 pontos em 12 jogos, doze a mais que o RB Leipzig (2º colocado), que empatou em 0 a 0 com o Borussia Mönchengladbach na sexta-feira.

O Bayer Leverkusen, terceiro colocado com 23 pontos, e o Borussia Dortmund, que era o quarto colocado antes do fim de semana com 22 pontos e agora ocupa provisoriamente a quinta posição, se enfrentam na última rodada da Bundesliga, ambos buscando evitar ficar ainda mais distantes do líder.

O time bávaro está se acostumando a começar atrás no placar (a partida deste sábado foi a quarta consecutiva em que começou perdendo) e nem sempre consegue uma virada como a que fez contra o Freiburg na última rodada da Bundesliga, quando goleou por 6 a 2 apesar de ter começado o jogo perdendo por 2 a 0.

Contra o Union Berlin, ficou apenas no empate em 2 a 2, e diante do Arsenal, possivelmente naquele que foi o jogo mais difícil da temporada até agora, sofreu sua primeira derrota em 18 partidas em todas as competições, na terça-feira.

O St. Pauli abriu o placar logo no início, com uma bola roubada no campo de criação do Bayern. O atacante francês Andreas Hountondji driblou Manuel Neuer ao ficar no mano a mano e mandou para o fundo da rede (6').

Após duas bolas na trave, o domínio do Bayern foi recompensado com o gol de empate, marcado pelo francês Raphael Guerreiro, que aproveitou um passe de Luis Díaz.

E depois de mais uma bola na trave de Harry Kane (81'), quando parecia que o Bayern iria perder mais dois pontos, o colombiano apareceu para dar a vitória ao seu time nos acréscimos com uma cabeçada (90'+3).

Lucho agora soma 11 gols e cinco assistências desde que trocou Anfield pela Allianz Arena de Munique, no final da última temporada.

Com o St. Pauli buscando desesperadamente o empate, o Bayern ainda teve tempo de marcar o terceiro (90'+6) em um rápido contra-ataque. O autor do gol foi o atacante senegalês Nicolas Jackson, que estava em campo havia apenas dez minutos.

Manuel Neuer, atribuiu o triunfo à confiança de sua equipe. "Continuamos lutando depois de sofrermos o gol e tivemos o azar de acertar a trave três vezes. Os gols no final da partida foram um alívio", disse o goleiro.

O Hoffenheim subiu para a quarta posição, empatado em pontos com o Leverkusen, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Augsburg, enquanto o Heidenheim saiu da lanterna ao garantir três pontos fora de casa contra o Union Berlin.

--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

B. Mönchengladbach - RB Leipzig 0 - 0

- Sábado:

Union Berlin - Heidenheim 1 - 2

Werder Bremen - Colônia 1 - 1

Bayern de Munique - St Pauli 3 - 1

Hoffenheim - Augsburg 3 - 0

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

- Domingo:

(11h30) Hamburgo - Stuttgart

(13h30) Eintracht Frankfurt - Wolfsburg

(15h30) Freiburg - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 34 12 11 1 0 44 9 35

2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9

3. Bayer Leverkusen 23 11 7 2 2 27 15 12

4. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8

5. Borussia Dortmund 22 11 6 4 1 19 10 9

6. Stuttgart 22 11 7 1 3 20 15 5

7. Eintracht Frankfurt 20 11 6 2 3 27 22 5

8. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5

9. Colônia 15 12 4 3 5 21 20 1

10. Union Berlin 15 12 4 3 5 15 19 -4

11. B. Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3

12. Freiburg 13 11 3 4 4 15 20 -5

13. Augsburg 10 12 3 1 8 15 27 -12

14. Hamburgo 9 11 2 3 6 9 17 -8

15. Wolfsburg 8 11 2 2 7 13 21 -8

16. Heidenheim 8 12 2 2 8 10 27 -17

17. St Pauli 7 12 2 1 9 10 24 -14

18. Mainz 6 11 1 3 7 11 19 -8

