Barça vence Alavés (3-1) de virada e assume liderança provisória do Espanhol

Ainda abalado após a derrota sofrida na terça-feira em Londres diante do Chelsea, o Barcelona curou suas feridas com um triunfo suado por 3 a 1 sobre o Alavés, neste sábado (29), pela 14ª rodada da LaLiga.

Foi uma vitória de virada, com Pablo Ibáñez abrindo o placar para o Alavés logo no primeiro minuto, mas Lamine Yamal empatou aos 8 minutos e Dani Olmo marcou duas vezes nos acréscimos (26', 90'+3).

Com 34 pontos, o Barça retoma a liderança provisória da LaLiga, enquanto aguarda a visita do Real Madrid (32 pontos), atualmente em segundo lugar, ao Girona (18º) no domingo.

A magia do Camp Nou voltou a funcionar para o Barcelona, que, uma semana depois de retornar ao seu estádio com uma vitória convincente sobre o Athletic Bilbao, garantiu mais três pontos contra um time basco. O estádio, ainda em construção, pode receber pouco mais de 45.000 espectadores, dos 105.000 previstos para a sua conclusão, em meados de 2027.

O Alavés, atualmente em décimo quarto lugar na tabela, surpreendeu logo no primeiro minuto da partida deste sábado, abrindo o placar com um gol de Pablo Ibáñez após um escanteio. Mas o Barcelona reagiu rapidamente: aos 8 minutos, Yamal empatou com um potente chute de pé esquerdo e, aos 26 minutos, Olmo colocou os catalães em vantagem, superando Antonio Sivera com um chute rasteiro.

Nos dois casos houve uma assistência do brasileiro Raphinha, que voltou no último fim de semana após dois meses afastado por lesão.

Yamal quase ampliou antes do intervalo, mas acertou a trave (43').

No segundo tempo, o Barça passou por alguns sustos, principalmente quando o argentino Lucas Boyé quase empatou para o Alavés (76'), mas o zagueiro Pau Cubarsi interceptou no último instante.

Nos acréscimos (90'+2), com o Alavés pressionando, Olmo selou a vitória por 3 a 1, num mano a mano após uma assistência de Yamal.

Além da vitória, os torcedores do Barça tiveram outro motivo para comemorar nesta semana com o retorno do meia Pedri, que havia lesionado a coxa na derrota para o Real Madrid no 'El Clásico', no final de outubro.

No primeiro jogo deste sábado, o Mallorca (15º) desperdiçou uma vantagem de dois gols, que havia sido conquistada com uma dobradinha do kosovar Vedat Muriqi, e acabou empatando em 2 a 2 em casa contra o Osasuna (17º), que garantiu um ponto no fim com um gol do franco-camaronês Enzo Boyomo nos acréscimos (90'+2).

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Getafe - Elche 1 - 0

- Sábado:

Mallorca - Osasuna 2 - 2

Barcelona - Alavés 3 - 1

Levante - Athletic Bilbao

(17h00) Atlético de Madrid - Real Oviedo

- Domingo:

(10h00) Real Sociedad - Villarreal

(12h15) Sevilla - Betis

(14h30) Celta Vigo - Espanyol

(17h00) Girona - Real Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo Vallecano - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 14 11 1 2 39 16 23

2. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 12 16

3. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15

4. Atlético de Madrid 28 13 8 4 1 25 11 14

5. Betis 21 13 5 6 2 20 14 6

6. Espanyol 21 13 6 3 4 17 16 1

7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2

8. Athletic Bilbao 17 13 5 2 6 12 17 -5

9. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1

10. Sevilla 16 13 5 1 7 19 21 -2

11. Celta Vigo 16 13 3 7 3 16 18 -2

12. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2

13. Rayo Vallecano 16 13 4 4 5 12 14 -2

14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3

15. Mallorca 13 14 3 4 7 15 22 -7

16. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9

17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6

18. Girona 11 13 2 5 6 12 25 -13

19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8

20. Real Oviedo 9 13 2 3 8 7 20 -13

./bds/dr/dam/aam