Torcedor do Palmeiras morre em acidente em Lima antes da final da Libertadores

AFP
AFP
Repórter
28/11/2025 23:45

Um torcedor do Palmeiras que viajou a Lima para assistir à final da Copa Libertadores 2025 contra o Flamengo morreu nesta sexta-feira (28) em um acidente de trânsito, informou a polícia peruana.

"Um torcedor do Palmeiras veio a óbito em um acidente de trânsito de um ônibus", disse à AFP o chefe da região policial de Lima, general Felipe Monroy.

O acidente ocorreu pela tarde na rodovia periférica que percorre a baía de Lima, a bordo de um ônibus turístico repleto de torcedores eufóricos do Palmeiras.

"O torcedor não percebeu que o veículo passava sob uma passarela de pedestres e bateu com a cabeça na estrutura", indicou o oficial.

A vítima -- identificada como Cauê Brunelli, de 38 anos -- foi transferida em ambulância para uma clínica na capital peruana, onde "confirmaram sua morte".

Mais de 50 mil torcedores de Flamengo e Palmeiras chegaram à capital peruana para assistir à final da Libertadores que acontece neste sábado.

As autoridades peruanas mobilizaram mais de 1.600 policiais para garantir a segurança do jogo em Lima, cidade que está sob estado de emergência pela onda de extorsões e assassinatos cometidos pelo crime organizado.

