Ataque russo com drones a Kiev deixa ao menos 6 feridos

28/11/2025 22:10

Um ataque russo com drones contra a capital ucraniana deixou pelo menos seis feridos na madrugada deste sábado (29, data local), entre eles um adolescente, e danos materiais importantes, informaram as autoridades.

Jornalistas da AFP ouviram fortes explosões por volta da meia-noite no centro de Kiev, que o prefeito da cidade Vitali Klitschko atribuiu a Moscou.

"Seis pessoas ficaram feridas na capital após um ataque do inimigo. Três, entre elas um menor de 13 anos, foram hospitalizadas", escreveu o funcionário na plataforma de mensagens Telegram.

Ao menos dois edifícios residenciais, um deles de 25 andares, uma casa e vários automóveis também sofreram danos em três bairros da cidade, detalharam Klitschko e o chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko.

"Há drones inimigos sobre a cidade, com a defesa antiaérea respondendo. Há múltiplos alvos nos arredores da capital", acrescentou Tkachenko no Telegram.

Trata-se "de uma tentativa por parte dos russos de aterrorizar pura e simplesmente a população civil", denunciou.

No início desta semana, fortes explosões sacudiram Kiev durante a madrugada, enquanto drones e mísseis russos caíam sobre a capital, o que provocou incêndios em edifícios residenciais. 

As autoridades da cidade informaram que sete pessoas morreram. 

