Filho do traficante mexicano 'El Chapo' deve se declarar culpado nos EUA
Joaquín Guzmán López, um dos filhos do famoso traficante de drogas mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, deve se declarar culpado perante um tribunal americano na segunda-feira, segundo documentos judiciais publicados nesta sexta-feira (28).
Guzmán López havia se declarado inocente em julho de 2024 de acusações de narcotráfico, lavagem de dinheiro e uso de armas de fogo sob o Cartel de Sinaloa.
No entanto, na segunda-feira ele comparecerá a um tribunal federal em Illinois (norte) para mudar sua declaração.
A Justiça o acusa de ter formado com seus três irmãos o grupo conhecido como "Los Chapitos", que retomou as atividades de El Chapo, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos desde 2019.
Guzmán López foi detido em julho de 2024 após chegar ao Texas em um avião de pequeno porte com o cofundador do Cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada.
Zambada afirmou na época que havia sido enganado sobre o destino do voo por Guzmán López e entregue às autoridades americanas.
Desde essa detenção, multiplicaram-se os confrontos entre "Los Chapitos" e a facção de Zambada pelo controle do Cartel de Sinaloa.
A guerra interna deixou cerca de 1.200 mortos no México e quase 1.400 desaparecidos, segundo dados oficiais.
Washington acusa o Cartel de Sinaloa de introduzir fentanil nos Estados Unidos, onde a droga provocou dezenas de milhares de mortes por overdose nos últimos anos.
O tráfico da substância e suas consequências em território americano têm tensionado a relação entre Estados Unidos e México.
