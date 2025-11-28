Assine
Leipzig empata com Mönchengladbach e Bayern pode ampliar vantagem na liderança do Alemão

28/11/2025 20:02

O RB Leipzig, principal perseguidor do Bayern de Munique no Campeonato Alemão, ficou no empate sem gols fora de casa com o Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira (28), na abertura da 12ª rodada, dando ao time bávaro a oportunidade de ampliar sua vantagem na liderança.

No Borussia Park, o 'Gladbach' chegou a marcar com o atacante Franck Honorat no segundo tempo (74'), mas o gol foi anulado por um impedimento milimétrico.

O capitão David Raum, teve a chance dar a vitória ao Leipzig na reta final da partida, mas seu chute colocado acertou a trave de Moritz Nicolas (80').

Com 26 pontos, o RB Leipzig está agora a cinco do Bayern, que recebe o St. Pauli (16º) no sábado e pode aumentar a diferença para oito em caso de vitória.

O tropeço com o 'Gladbach' também coloca o Leipzig sob a pressão do Bayer Leverkusen (3º, 23 pontos) e do Borussia Dortmund (4º, 22 pontos), que se enfrentam também no sábado.

No domingo, Stuttgart (5º, 22 pontos) e Eintracht Frankfurt (6º, 20 pontos) fazem confronto outro direto pela parte de cima da tabela.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   B. Mönchengladbach - RB Leipzig     0 - 0

  

   - Sábado:

   (11h30) Union Berlin - Heidenheim          

           Werder Bremen - Colônia            

           Bayern de Munique - St Pauli       

           Hoffenheim - Augsburg              

   (14h30) Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

  

   - Domingo:

   (11h30) Hamburgo - Stuttgart               

   (13h30) Eintracht Frankfurt - Wolfsburg    

   (15h30) Freiburg - Mainz                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       31  11  10   1   0  41   8  33

    2. RB Leipzig              26  12   8   2   2  22  13   9

    3. Bayer Leverkusen        23  11   7   2   2  27  15  12

    4. Borussia Dortmund       22  11   6   4   1  19  10   9

    5. Stuttgart               22  11   7   1   3  20  15   5

    6. Eintracht Frankfurt     20  11   6   2   3  27  22   5

    7. Hoffenheim              20  11   6   2   3  22  17   5

    8. Union Berlin            15  11   4   3   4  14  17  -3

    9. Werder Bremen           15  11   4   3   4  15  20  -5

   10. Colônia                 14  11   4   2   5  20  19   1

   11. B. Mönchengladbach      13  12   3   4   5  16  19  -3

   12. Freiburg                13  11   3   4   4  15  20  -5

   13. Augsburg                10  11   3   1   7  15  24  -9

   14. Hamburgo                 9  11   2   3   6   9  17  -8

   15. Wolfsburg                8  11   2   2   7  13  21  -8

   16. St Pauli                 7  11   2   1   8   9  21 -12

   17. Mainz                    6  11   1   3   7  11  19  -8

   18. Heidenheim               5  11   1   2   8   8  26 -18

tba/bm/cb

fbl ger

