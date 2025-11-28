Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rubio não comparecerá à cúpula da Otan na próxima semana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/11/2025 17:53

compartilhe

SIGA

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, não comparecerá à reunião da próxima semana dos chanceleres da Otan, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos não fará parte do encontro, apesar da expectativa dos aliados sobre um plano de Washington para pôr fim à guerra na Ucrânia.

O presidente Donald Trump tenta encerrar, sem seus aliados militares, quatro anos de invasão russa da Ucrânia por meio de um plano que ainda não recebeu o aval de nenhuma das partes beligerantes.

Rubio planeja não participar da cúpula e enviar em seu lugar seu adjunto, Christopher Landau, explicaram essas fontes sob condição de anonimato.

sct/dw/mr/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua otan russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay