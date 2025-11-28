Assine
overlay
Internacional
Internacional

Petróleo fecha em baixa com pessimismo sobre guerra na Ucrânia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/11/2025 17:53

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira (28), com o mercado duvidando de um eventual fim do conflito entre Rússia e Ucrânia.

O barril de Brent do mar do Norte para entrega em janeiro recuou 0,22%, a 63,2 dólares.

O barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês perdeu 0,17%, a 58,55 dólares.

"A esperança de um fim da guerra pressionou os preços" nos últimos dias, já que "um cessar-fogo provavelmente encerraria os ataques recíprocos à infraestrutura petrolífera, e as sanções [contra a Rússia, ndr] poderiam ser relaxadas", explicou Barbara Lambrecht, do Commerzbank.

Isso aumentaria a oferta de petróleo bruto no mercado, o que pressiona os preços para baixo. "No entanto, parece pouco provável que as partes cheguem rapidamente a um acordo", acrescentou Barbara.

Paralelamente, a Opep+, que se reúne neste domingo, "deve reiterar sua intenção de suspender os aumentos de produção" no primeiro trimestre de 2026, "para aliviar a pressão para baixo sobre os preços do petróleo", estimou Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote.

