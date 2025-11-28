Assine
Wall Street fecha em alta após feriado do Dia de Ação de Graças

28/11/2025 17:18

A bolsa de Nova York fechou no azul nesta sexta-feira (28), em uma sessão mais curta no dia seguinte ao feriado do Dia de Ação de Graças e com um mercado motivado pela expectativa de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) baixe os juros em dezembro.

O Dow Jones registrou alta de 0,61%, enquanto o índice tecnológico Nasdaq subiu 0,65% e o ampliado S&P 500 avançou 0,54%.

A bolsa nova-iorquina experimentou uma sessão tranquila e três horas mais curta após o feriado de Ação de Graças, durante o qual os mercados permaneceram fechados.

"O que hoje manteve os investidores otimistas foi a esperança de que o Fed possa baixar suas taxas de juros", disse à AFP o analista Sam Stovall, da CFRA.

Vários indicadores econômicos dos Estados Unidos publicados durante a semana reforçaram a hipótese dos operadores de que os juros do Fed serão reduzidos em um quarto de ponto percentual durante a reunião do comitê de política monetária, em 9 e 10 de dezembro.

Entre os preços da produção que permanecem altos e a confiança dos consumidores em queda livre, os dados mostraram uma paisagem inquietante sobre o estado da economia americana.

Mas uma política de flexibilização monetária ajuda no crescimento econômico e, portanto, a aumentar as perspectivas de lucro das empresas.

Os atores do mercado agora esperam "novidades sobre a inflação", principalmente do índice de preços ao consumo (PCE) de setembro, que será publicado na próxima sexta-feira, opinou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Vários indicadores-chave foram publicados com atraso devido ao fechamento do governo federal ("shutdown") de 43 dias, que afetou o país. Alguns dados não serão mais divulgados.

