EUA instala radar em Trinidad e Tobago para 'melhorar vigilância'

A primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmou que os Estados Unidos estão ajudando seu país, localizado a 10 quilômetros da Venezuela, a instalar um radar em um novo aeroporto.

As declarações feitas à noite na televisão geraram questões entre as autoridades locais.

Em agosto, Washington enviou uma flotilha para o Caribe que inclui o maior porta-aviões do mundo, com o argumento de combater o narcotráfico.

Caracas considera que esta é uma operação com o objetivo de derrubar o presidente Nicolás Maduro e apoderar-se do petróleo do país.

Trinidad e Tobago recebeu o navio de guerra americano USS Gravely no fim de outubro. Novos exercícios militares conjuntos foram realizados entre 16 e 21 de novembro.

A primeira-ministra revelou que submarinos americanos "estão ajudando" com o aeroporto e também "ajudarão a melhorar nossa vigilância e a inteligência dos radares para os narcotraficantes" no litoral do país e "fora" dele. "O plano inclui a pista, a rodovia e o radar", afirmou.

Farley Augustine, secretário-chefe da Assembleia de Tobago, a segunda ilha do país insular, solicitou "detalhes completos sobre o que será instalado em Tobago".

"Está sendo organizada uma reunião formal com os ministros do gabinete e as agências relevantes sobre o propósito e o alcance da instalação do radar", segundo o texto, que "reitera a postura de neutralidade de Tobago".

Persad-Bissessar, fiel partidária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegura que Washington nunca solicitou usar seu país para atacar a Venezuela, que cancelou os acordos de gás entre ambos os países.

Granada informou sobre um pedido dos Estados Unidos para instalar também um radar no aeroporto desse país, localizado a cerca de 100 quilômetros ao norte da Venezuela.

Desde setembro, a forças americanas já atacaram mais de 20 embarcações no mar do Caribe e no Pacífico, operações que deixaram 83 supostos traficantes mortos.

Trump afirmou que prevê ataques por terra "muito em breve", durante uma conversa com as Forças Armadas no Dia de Ação de Graças.

pb-pgf/mbj/dga/yr/am