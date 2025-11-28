Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia ameaça proibição total do WhatsApp

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/11/2025 15:45

compartilhe

SIGA

O órgão regulador de comunicações da Rússia afirmou nesta sexta-feira (28) que cogita proibir o popular aplicativo de mensagens WhatsApp, o qual acusou de não fazer o suficiente para evitar atividades criminosas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As autoridades russas instam seus cidadãos a utilizarem aplicativos respaldados pelo Estado e, em agosto, bloquearam a possibilidade de fazer ligações pelo WhatsApp.

O órgão regulador Roskomnadzor disse que a plataforma, propriedade da gigante americana Meta, estava sendo utilizada para "organizar e realizar atos terroristas no país, recrutar seus executores e para fraude e outros crimes".

"Se o aplicativo não cumprir com a legislação russa, será completamente bloqueado", afirmou em seu comunicado.

A Meta não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da AFP.

O WhatsApp é um dos serviços de mensagem mais populares da Rússia, junto com o Telegram.

Moscou quer que ambas plataformas forneçam acesso aos seus dados caso solicitado pelas forças militares para investigações de fraude e de atividades que a Rússia descreve como "terroristas". 

Ativistas de defesa dos direitos humanos temem que isto possa ser usado para atacar críticos do Kremlin, do presidente Vladimir Putin ou da guerra na Ucrânia.

bur/tw/dbh/hgs/yr/am

Tópicos relacionados:

guerra internet russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay