Rússia ameaça proibição total do WhatsApp

O órgão regulador de comunicações da Rússia afirmou nesta sexta-feira (28) que cogita proibir o popular aplicativo de mensagens WhatsApp, o qual acusou de não fazer o suficiente para evitar atividades criminosas.

As autoridades russas instam seus cidadãos a utilizarem aplicativos respaldados pelo Estado e, em agosto, bloquearam a possibilidade de fazer ligações pelo WhatsApp.

O órgão regulador Roskomnadzor disse que a plataforma, propriedade da gigante americana Meta, estava sendo utilizada para "organizar e realizar atos terroristas no país, recrutar seus executores e para fraude e outros crimes".

"Se o aplicativo não cumprir com a legislação russa, será completamente bloqueado", afirmou em seu comunicado.

A Meta não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da AFP.

O WhatsApp é um dos serviços de mensagem mais populares da Rússia, junto com o Telegram.

Moscou quer que ambas plataformas forneçam acesso aos seus dados caso solicitado pelas forças militares para investigações de fraude e de atividades que a Rússia descreve como "terroristas".

Ativistas de defesa dos direitos humanos temem que isto possa ser usado para atacar críticos do Kremlin, do presidente Vladimir Putin ou da guerra na Ucrânia.

