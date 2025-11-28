Assine
Internacional

Chelsea recupera Cole Palmer para clássico contra Arsenal

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/11/2025 13:09

O meia-atacante Cole Palmer estará de volta ao Chelsea depois de dois meses lesionado, informou o técnico Enzo Maresca nesta sexta-feira (28), dois dias antes do clássico londrino contra o Arsenal, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

"Todo mundo está feliz e o mais importante é que Cole está feliz porque, afinal, os jogadores querem jogar", declarou Maresca.

"Ele é, sem dúvida, o nosso melhor jogador", acrescentou o treinador. "Estamos felizes por ele estar de volta. Agora tempos que dar tempo para que ele volte 100%".

Seu último jogo foi no dia 20 de setembro, contra o Manchester United, mas ele foi substituído depois de apenas 20 minutos em campo devido a uma lesão.

Recentemente, Palmer fraturou um dedo do pé em um acidente doméstico, quando seu retorno era aguardado para o duelo com o Barcelona na Liga dos Campeões, que o Chelsea venceu por 3 a 0 na última terça-feira.

Com 18 gols entre todas as competições, Cole Palmer teve um papel crucial na temporada 2024/2025 dos 'Blues', campeões da Copa do Mundo de Clubes e da Liga Conferência.

Sem seu principal jogador, o time azul de Londres é o vice-líder do Campeonato Inglês, seis pontos atrás do Arsenal, e ocupa a parte de cima da tabela da Champions.

