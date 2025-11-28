Judoca russo vence primeiro título do país após reintegração total da modalidade

O judoca russo Ayub Bliev se tornou, nesta sexta-feira (28), em Abu Dhabi, o primeiro atleta de seu país a conquistar um título sob a bandeira da Rússia desde a reintegração completa da nação a este esporte, anunciada na quinta-feira pela Federação Internacional.

Bliev, de 28 anos, venceu a final contra Ariunbold Enkhtaivan, da Mongólia, e receberá a medalha de ouro sob a bandeira nacional e ao som do hino russo, algo que não acontecia desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Os judocas russos competiam desde 2023 sob status neutro.

A Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês) foi contra a corrente em fevereiro de 2022, ao rejeitar inicialmente a proibição total dos esportistas russos e bielorrussos recomendada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e adotada imediatamente por grande parte do mundo esportivo. Sua exclusão ocorreu apenas em setembro daquele ano.

Nenhum judoca russo participou dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 sob bandeira neutra.

"A Rússia sempre foi uma nação destacada no mundo do judô, e seu retorno completo deve enriquecer a competição em todos os níveis, enquanto se respeitam os princípios de equidade, inclusão e respeito da IJF", afirmou a federação ao anunciar a reintegração total da Rússia, com bandeira e hino, na quinta-feira.

