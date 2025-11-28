Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Emprego no Brasil resiste novamente às tarifas dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/11/2025 11:33

compartilhe

SIGA

O desemprego no Brasil caiu ao seu nível mais baixo desde 2012 durante o trimestre entre agosto e outubro, apesar das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A taxa de desocupação no período foi de 5,4%, uma queda de 0,2 ponto percentual (p.p.) em relação ao terceiro trimestre móvel anterior, que também se manteve em seu mínimo histórico, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Este é o menor nível na série histórica iniciada em 2012 pelo IBGE.

O resultado é positivo para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após enfrentar tarifas americanas de até 50% sobre vários produtos brasileiros, que entraram em vigor em 6 de agosto. 

Desde então, Washington anunciou isenções para alguns itens, incluindo carne bovina e café, dos quais o Brasil é o maior produtor e exportador mundial. 

Segundo o IBGE, havia pouco menos de seis milhões de pessoas em busca de emprego no país, o menor número desde o início da série histórica. A taxa de desocupação atingiu 6,2% no mesmo período em 2024. 

Apesar da queda na população desempregada, a proporção de brasileiros que trabalham no setor informal permanece elevada: 37,8%. 

A economia brasileira cresceu 3,4% no ano passado.

rsr/app/dg/yr-jc

Tópicos relacionados:

brasil desemprego eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay