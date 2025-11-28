Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Economia indiana cresceu 8,2% no terceiro trimestre e superou as expectativas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/11/2025 09:57

compartilhe

SIGA

A economia da Índia cresceu 8,2% em termos anuais no período de julho a setembro, muito acima do que os analistas esperavam, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira(28). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O crescimento foi mais robusto do que o do trimestre anterior (7,8%) e superou de longe as expectativas do mercado, que previa um avanço de 7,4%, segundo o Ministério de Estatísticas da Índia. 

Os dados foram impulsionados pelo aumento da demanda dos consumidores, pelo sólido crescimento do setor industrial e por fatores estatísticos. 

Também reafirmam a posição da Índia como a economia de crescimento mais rápido do mundo, o que representa uma boa notícia para os representantes políticos. 

As autoridades do país têm enfrentado uma moeda local enfraquecida, exportações em queda e a redução progressiva das importações de petróleo russo. 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas de 50% sobre a maioria dos produtos indianos como punição pelas compras de petróleo russo por Nova Délhi, que, segundo Washington, contribuem para financiar a invasão russa da Ucrânia. 

As tarifas começaram a vigorar em agosto e as exportações totais caíram 11,8% em termos anuais em outubro, afetadas pela queda dos envios para os Estados Unidos. 

A imprensa indiana informou sobre um iminente acordo comercial com os Estados Unidos, mas nenhuma das partes anunciou oficialmente qualquer progresso.

asv/abh/avl-sag/jc/fp

Tópicos relacionados:

economia india indicadores

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay