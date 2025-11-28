Agência anticorrupção realiza buscas na casa de chefe de gabinete de Zelensky

A agência anticorrupção ucraniana anunciou nesta sexta-feira (28) buscas na residência de Andrii Yermak, o poderoso chefe de gabinete do presidente Volodimir Zelensky.

O anúncio é divulgado em um momento em que a Ucrânia mantém negociações com os Estados Unidos sobre um plano para encerrar a guerra com a Rússia. Yermak, de 54 anos, é o negociador-chave nesse processo.

"A Agência Anticorrupção (NABU, na sigla em inglês) e a Promotoria Especializada Anticorrupção (SAP, na sigla em inglês) estão realizando (...) buscas na residência do chefe de gabinete presidencial", indicou o órgão em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.

Yermak, que ocupa o cargo desde 2020, dois anos antes do início da invasão russa à Ucrânia, confirmou essas informações.

"A NABU e a SAP estão conduzindo investigações em minha residência. Os investigadores não encontram nenhum obstáculo" e receberam "acesso total ao meu apartamento", afirmou no Telegram.

"Meus advogados estão lá e estão interagindo com as forças de segurança", acrescentou o chefe de gabinete, garantindo que cooperará "plenamente" com os investigadores.

As investigações estariam relacionadas a um dos piores escândalos de corrupção que abalaram o país nas últimas semanas, e já provocaram a destituição de dois ministros, segundo vários deputados da oposição.

O escândalo surgiu no início de novembro, quando a NABU revelou a existência de um "sistema criminoso", orquestrado, segundo os investigadores, por um aliado do presidente. A rede, de acordo com a mesma fonte, permitiu desviar 100 milhões de dólares (534 milhões de reais) do setor energético.

Yermak, ex-produtor de cinema e advogado especialista em propriedade intelectual, é considerado por muitos como o segundo homem mais influente do país, atrás apenas do presidente.

Sua influência sobre Zelensky levanta questionamentos até mesmo na equipe presidencial. Seus críticos o acusam de ter acumulado muitas funções.

