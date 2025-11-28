OMS divulga diretrizes globais para combater a infertilidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou nesta sexta-feira (28), pela primeira vez, diretrizes globais para melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da infertilidade, que afeta milhões de pessoas no mundo.

"Globalmente, uma em cada seis pessoas enfrenta a infertilidade ao longo da vida. O problema afeta indivíduos e casais de todas as regiões e níveis de renda. Contudo, o acesso a cuidados seguros e acessíveis continua sendo muito desigual", destacou Pascale Allotey, diretora do departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva da OMS.

"Este guia propõe um marco unificado e baseado em evidências para garantir que o atendimento de fertilidade seja seguro, eficaz e acessível para todos que precisam", acrescentou.

A OMS define a infertilidade como a incapacidade de engravidar após 12 meses ou mais de relações sexuais regulares sem proteção.

A situação pode gerar angústia, estigmatização e dificuldades econômicas.

Em muitos países, os exames e tratamentos contra a infertilidade recaem sobre os pacientes, o que frequentemente resulta em gastos "catastróficos", segundo a OMS.

"Em alguns contextos, um único ciclo de fertilização in vitro (FIV) pode custar o dobro da renda anual média de um lar", destaca a organização.

A OMS publicou nesta sexta-feira 40 recomendações que defendem a integração da fertilidade nas estratégias, serviços e financiamento nacional de saúde.

Também estabelecem diretrizes sobre as etapas para um atendimento clínico eficaz, tanto no diagnóstico quanto no tratamento.

A organização ressalta a importância dos diagnósticos masculinos, que frequentemente não são realizados.

Além disso, a OMS oferece orientações que vão de estratégias de gestão mais simples até tratamentos complexos, como a inseminação intrauterina ou a fertilização in vitro.

A organização recomenda ainda mais investimentos em prevenção para abordar os principais fatores de risco de infertilidade, como infecções sexualmente transmissíveis não tratadas e o tabagismo.

A OMS incentiva cada país a "adaptar as recomendações aos seus contextos locais e monitorar os avanços alcançados".

