Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Número de mortes por inundações na Indonésia sobe para 84

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/11/2025 06:09

compartilhe

SIGA

O número de mortes provocadas pelas inundações e deslizamentos de terra na ilha indonésia de Sumatra subiu para 84, informaram nesta sexta-feira (27) os serviços de emergência, que procuram dezenas de desaparecidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Indonésia, ao lado das vizinhas Malásia e Tailândia, foi afetada por chuvas intensas que causaram dezenas de mortes em todo o sul da Ásia nos últimos dias. 

"O número de vítimas fatais é de 62, com 95 feridos. Ainda estamos procurando pelo menos 65 pessoas", afirmou à AFP o porta-voz da polícia da província de Sumatra do Norte, Ferry Walintukan.

Na região vizinha de Sumatra Ocidental, pelo menos 22 pessoas morreram e 12 continuam desaparecidas, segundo a agência local de gestão de desastres.

dsa/jm/arm/atm/cr/fp

Tópicos relacionados:

desmoronamento indonesia inundacoes malasia tailandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay