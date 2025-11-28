Operação em Taiwan mira em executivo da TSMC acusado de compartilhar segredos com a Intel

Autoridades de Taiwan realizaram buscas nas residências de um ex-executivo da gigante Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) acusado de compartilhar segredos comerciais com seu novo empregador, a americana Intel.

A TSMC é a maior fabricante de chips do mundo, e suas principais clientes - Nvidia e Apple - investem bilhões de dólares em suas tecnologias para alimentar a inteligência artificial.

A empresa taiwanesa, que fabrica os semicondutores mais avançados da indústria, processou o executivo Lo Wei-jen, alegando uma "alta probabilidade" de ele ter compartilhado informações confidenciais com sua rival americana. O Ministério Público também o investiga por suspeita de violação da Lei de Segurança Nacional.

A Divisão de Propriedade Intelectual da Procuradoria Superior de Taiwan informou nesta quinta-feira que ordenou a operação nas residências de Lo em Taipé e no condado de Hsinchu. "Foram apreendidos computadores, pen drives e outras evidências relacionadas" nas revistas da véspera, diz o comunicado.

Os promotores também obtiveram autorização da Justiça para confiscar "ações e imóveis de Lo", que se aposentou em julho como vice-presidente sênior da TSMC e retornou à Intel, onde já havia trabalhado.

A fabricante americana negou nesta quinta-feira as acusações de que Lo teria compartilhado segredos comerciais da TSMC.

