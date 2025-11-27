Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Autor do atentado contra papa João Paulo II é afastado de cidade turca durante visita de Leão XIV

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/11/2025 20:38

compartilhe

SIGA

O autor do atentado contra o papa João Paulo II em 1981, Mehmet Ali Agca, teve que deixar a cidade de Iznik, na Turquia, que receberá na sexta-feira o papa Leão XIV no segundo dia de sua viagem ao país, informou nesta quinta (27) a imprensa turca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O homem, um cidadão turco, que esperava encontrar-se com o papa "por dois ou três minutos", como disse durante todo o dia à mídia local, foi escoltado para fora da cidade antes da chegada do pontífice.

Segundo a agência DHA, "Mehmet Ali Agca disse que lhe pediram para sair", mas vários sites de notícias e a emissora de televisão Halk TV, próxima à oposição, asseguram que ele foi escoltado pela polícia até Istambul.

Em maio de 1981, Mehmet Ali Agca disparou várias vezes contra o papa João Paulo II na Praça de São Pedro, no Vaticano, ferindo-o gravemente.

Condenado à prisão perpétua na Itália, acabou cumprindo sua pena em Ancara, Turquia, e após 29 anos preso foi libertado em janeiro de 2010.

Em dezembro de 1983, recebeu a visita e o perdão de João Paulo II na prisão e se arrependeu, sem nunca esclarecer os motivos de seu ato.

À imprensa turca, afirmou nesta quinta em Iznik que desejava "dar as boas-vindas ao papa" Leão. "Espero que possamos sentar e conversar em Iznik, ou em Istambul, por dois ou três minutos", acrescentou.

Na sexta-feira, o papa irá a Iznik, a antiga Niceia. Ali será celebrado o 1700º aniversário do primeiro concílio ecumênico, que reuniu no ano 325 cerca de 300 bispos do Império Romano, um momento considerado fundacional para o cristianismo.

ach/eg/atm/ic/am

Tópicos relacionados:

igreja religiao turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay