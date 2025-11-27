O tom que Mauro Vieira vai usar em pronunciamento em Washington
Chanceler do governo Lula, Mauro Vieira vai falar nesta quarta sobre tarifaço e soberania do Judiciário brasileiro em meio à pressão de Donald Trump
No pronunciamento que fará daqui a pouco, em Washington, Mauro Vieira vai dizer que o Brasil aceita negociar termos comerciais com os Estados Unidos, mas não soberania. Vieira se reuniu nesta quarta-feira, 30, com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, chefe da diplomacia do governo Donald Trump.
Em tom sereno, de diálogo, o chanceler do governo Lula vai reforçar a disposição em tratar sobre o tarifaço de Trump, mas que a independência do Judiciário brasileiro é inegociável — assim como a do Judiciário americano.
As declarações estarão, portanto, alinhadas à entrevista que Lula concedeu ao jornal The New York Times, publicada nesta quarta.
Vieira também dirá que o Brasil se permitirá seguir avaliando medidas equivalentes às aplicadas pelos EUA, em reciprocidade.