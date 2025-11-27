Apesar da crise no Liverpool, Arne Slot quer 'continuar lutando'

Abalado pela crise no Liverpool após uma série de derrotas, o técnico Arne Slot disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira (27) que quer "continuar lutando" e afirmou que tem o apoio de sua comissão.

"Estamos levando golpe atrás de golpe, é difícil. Mas é por isso que eu digo que temos que continuar lutando", disse Slot um dia após a goleada sofrida em casa pelos 'Reds' contra o PSV Eindhoven (4 a 1) na Liga dos Campeões, com alguns torcedores deixando Anfield antes do final da partida.

Apesar dessa dura derrota, a nona nos últimos 12 jogos entre todas as competições, o treinador holandês garantiu que vem tendo "as mesmas conversas [com os proprietários do clube] desde que cheguei aqui".

Atual campeão inglês, o Liverpool ocupa apenas a modesta 12ª posição na Premier League, antes da visita ao West Ham no próximo domingo, pela 13ª rodada.

Os 'Reds' deverão contar com o retorno do goleiro brasileiro Alisson, que desfalcou a equipe contra o PSV, enquanto o atacante Florian Wirtz, que sofreu uma lesão muscular a serviço da seleção alemã, poderá retornar aos treinos no sábado.

"Acreditamos que podemos fazer muito melhor do que estamos fazendo atualmente", disse Slot, que afirma não ter perdido a fé em seus jogadores.

"No ano passado, quando estávamos jogando muito bem, todos falavam de certos jogadores individualmente, e eu sempre digo que é preciso falar da equipe. É a equipe que faz os jogadores brilharem. E é a mesma coisa quando estamos jogando mal, é preciso falar da equipe, não dos jogadores individualmente", concluiu o treinador.

jw/ea/obo/hpa/cb/am