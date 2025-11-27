Assine
Norris diz que Verstappen é sempre 'uma ameaça'

27/11/2025 15:56

O piloto britânico Lando Norris, que tem a oportunidade de ser campeão mundial de Fórmula 1 neste fim de semana o Grande Prêmio do Catar, disse nesta quinta-feira (27) que Max Verstappen, ainda na briga pelo título, é "uma ameaça" porque todos sabem "do que ele é capaz".

"Nós o consideramos uma ameaça o ano todo, até quando estava mais pontos atrás", explicou Norris em entrevista no circuito de Lusail.

"Sabemos do que ele é capaz", lembrou o britânico. "Também sabemos do que a Red Bull é capaz". Nada mudou [no foco da McLaren], já que ele continua sendo a ameaça que foi ao longo de todo o ano", reiterou.

Tetracampeão mundial, o holandês cresceu nas últimas três corridas e segue firme na disputa pelo título, algo que era difícil de imaginar na metade da temporada.

Antes do GP do Catar, penúltima etapa da temporada, Verstappen é o segundo na classificação geral empatado em pontos com Oscar Piastri (McLaren) e a 24 pontos do líder Norris.

Na semana passada, no GP de Las Vegas, os dois pilotos da McLaren foram desclassificados. Norris perdeu a segunda posição e os 18 pontos que havia somado inicialmente.

Com dois GPs a disputar e uma corrida sprint neste sábado, é possível somar 58 pontos até o final da temporada.

Norris também elogiou Piastri, que também busca o título.

"Os dois são competitivos. Os dois são muito bons, são pilotos incríveis", ressaltou.

Piastri, por sua vez, defendeu suas chances de ser campeão, um objetivo pelo qual lutará até o fim.

"Estou empatado em pontos com Max e ainda tenho uma chance razoável de conquistar o título se tudo der certo para mim", disse com otimismo o australiano.

