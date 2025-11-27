Assine
Nobel da Paz Narges Mohammadi diz ter proibição 'permanente' de deixar o Irã

27/11/2025 15:56

A ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz em 2023 por sua luta em defesa das mulheres, denunciou nesta quinta-feira (27) que enfrenta uma proibição permanente de deixar o Irã, em uma mensagem aos filhos, que não vê há uma década.

Mohammadi, de 53 anos, ficou presa por três anos até sua libertação em dezembro de 2024, uma medida temporária por razões médicas. Sua equipe jurídica advertiu que ela poderia ser presa a qualquer momento e que não pode sair do país.

"Solicitei um passaporte para vê-los", declarou em uma mensagem de aniversário de seus filhos gêmeos Kiana e Ali Rahmani, de 19 anos.

Mas, "a República Islâmica emitiu e aplica dois tipos de proibições de viagem, uma permanente", afirmou.

Kiana e Ali moram em Paris com seu pai, Taghi Rahmani, outro proeminente ativista iraniano que também passou longos períodos na prisão.

Tópicos relacionados:

conflito direitos ira prisao prisioneiros

