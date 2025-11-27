Filipe Luís, o discípulo de Jorge Jesus e Simeone que revaloriza os técnicos do Brasil

Em tempos de crescente protagonismo de treinadores estrangeiros no Brasil, Filipe Luís emerge como a grande esperança do país, à frente de um Flamengo que disputará a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras do português Abel Ferreira.

No sábado, em Lima, Filipe buscará seu primeiro título como técnico na Libertadores, torneio que venceu duas vezes como jogador do Rubro-Negro, em 2019 e 2022.

Além disso, o Flamengo está muito perto de conquistar o Campeonato Brasileiro depois de meses de disputa acirrada com o Palmeiras.

"Eu estou mais feliz que nunca, fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais difícil, mais eu desfruto desse trabalho", comentou o ex-jogador de 40 anos após o empate do Fla em 1 a 1 na visita ao Atlético-MG, resultado que deixou o time carioca a um passo do título do Brasileirão.

Embora sua carreira como técnico esteja apenas começando, Filipe Luís está sob os holofotes desde que assumiu o Flamengo, em setembro do ano passado, no lugar de Tite.

Suas únicas experiências anteriores foram no Sub-17 e no Sub-20 do próprio Rubro-Negro, após pendurar as chuteiras em 2023.

Era uma aposta arriscada, mas o sucesso foi um fiel acompanhante deste discípulo do português Jorge Jesus e do argentino Diego Simeone.

Seu primeiro título como treinador no profissional, a Copa do Brasil, veio 41 dias depois de assumir o cargo. Este ano, já conquistou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.

- "Temos muito o que aprender" -

A crescente presença de treinadores estrangeiros tem seus críticos no Brasil, que conquistou seus cinco títulos mundiais com técnicos locais, mas Filipe Luís aprova essa abertura.

"Não podemos nos enganar. O melhor futebol está lá [na Europa]. Os melhores jogadores. As melhores competições. Os melhores treinadores", disse ele quando o italiano Carlo Ancelotti assumiu a Seleção, em junho. "Nós temos muito o que aprender com o futebol europeu".

Filipe tampouco hesita ao considerar Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores à frente do palmeiras, como "o melhor técnico" do futebol brasileiro.

Jorge Jesus, Abel (duas vezes) e outro português, Artur Jorge, venceram quatro das últimas seis edições do Brasileirão.

Quando conquistou o título pelo Flamengo em 2019, com Filipe Luís como lateral-esquerdo, Jesus se tornou o primeiro estrangeiro campeão brasileiro desde 1959.

Artur Jorge, além disso, venceu a Copa Libertadores no ano passado com o Botafogo, a primeira do clube.

- Críticas aos "gringos" -

Semanas atrás, alguns questionamentos feitos pelo ex-técnico da Seleção Emerson Leão causaram polêmica.

Durante um evento na CBF com a presença de Ancelotti, primeiro estrangeiro a comandar o Brasil desde 1965, Leão criticou a "invasão de 'gringos'" no futebol brasileiro.

"Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros (...), mas tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado: nós. Nós, treinadores, somos culpados", disse na ocasião.

"A gente não vai permitir qualquer tipo de xenofobia (...). A gente vê o profissional pela competência dele", respondeu em entrevista Samir Xaud, presidente da CBF.

- Escola europeia -

Quando se trata de competência, Filipe Luís mostra claramente seus pontos fortes.

No entanto, é um treinador da escola europeia, depois de ter jogado em clubes como Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid e Chelsea. Sua maior influência foi Simeone, que para ele foi como "um pai" em sua passagem pelo Atlético de Madrid.

"Se hoje estou sentado aqui foi porque ele me inspirou a fazer isso. Ele mudou a minha vida", disse o treinador após a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores, com vitória nos pênaltis sobre o Estudiantes.

Em caso de título, Filipe Luís será o segundo brasileiro campeão da Libertadores como jogador e como treinador, juntando-se a Renato Gaúcho, que conseguiu o feito pelo Grêmio em 1983 e 2017.

Os uruguaios Luis Cubilla e Juan Martín Mujica e os argentinos Roberto Ferreiro, Humberto Maschio, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido e Marcelo Gallardo completam a lista de campeões da Libertadores em ambos os papéis.

