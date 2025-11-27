Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Três astronautas europeus participarão de missões à Lua

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/11/2025 15:44

compartilhe

SIGA

Três astronautas europeus foram selecionados para participar nas próximas missões do programa Artemis da Nasa, cujo objetivo é retornar à Lua e permanecer neste satélite natural da Terra, anunciou a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) nesta quinta-feira (27).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Decidi que os primeiros europeus a participar nas missões lunares serão um astronauta alemão, um francês e um italiano", declarou o diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher, à margem do conselho da agência em Bremen, Alemanha.

"O primeiro voo será atribuído a um astronauta alemão", acrescentou.

A ESA participa do programa dos Estados Unidos mediante a construção da cápsula Orion e fornecendo elementos da estação lunar que orbitará a Lua.

"Isso ainda não estava decidido e é positivo. Quer dizer que a Europa tem seu lugar nesta aventura, a longo prazo, e que a França conquista seu lugar no seio da Europa", declarou Thomas Pesquet, astronauta francês que está entre os potenciais escolhidos.

O ano 2026 poderá marcar o retorno de astronautas à Lua. Adiada várias vezes, a missão tripulada Artemis 2 da Nasa, com parceiros privados como a SpaceX, está prevista para o início do ano, no máximo até abril.

Uma etapa essencial para o retorno dos americanos ao solo lunar foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu primeiro mandato, para que ocorresse o mais rápido possível. Antes da China, que espera pousar na Lua até 2030. 

A missão Artemis 3, que será a primeira a levar astronautas à superfície lunar desde 1972, está prevista para 2027 ou 2028.

fbr/rap/eg/pc/yr/am

Tópicos relacionados:

aeronautica ciencia lua ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay