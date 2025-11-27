Colômbia suspende general e chefe de inteligência por supostos vínculos com a guerrilha

Um general e um chefe de inteligência da Colômbia foram suspensos nesta quinta-feira (27) pela entidade encarregada de supervisionar os funcionários públicos do país, enquanto são investigados por supostamente vazarem informações sensíveis a um líder guerrilheiro.

Dezenas de conversas e documentos revelados por uma investigação jornalística apontam o general Miguel Huertas e o diretor de inteligência Wilmar Mejía como responsáveis por trocar informações sensíveis com o líder rebelde conhecido como Calarcá, de uma das dissidências das Farc, para evitar bloqueios e portar armas.

Uma fonte da Procuradoria informou à AFP que os altos funcionários foram suspensos, embora ainda não tenha sido especificado por quanto tempo. Os envolvidos, que negam as acusações, estão sendo investigados pelo Ministério Público.

