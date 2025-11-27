Dois presos escapam de prisão na França usando serras e lençóis

Dois presos escaparam de uma prisão francesa utilizando lençóis, depois de serrarem as grades de sua cela, indicaram as autoridades nesta quinta-feira (26).

Os guardas perceberam que os dois homens haviam escapado da unidade prisional na cidade de Dijon, no leste da França, pouco antes do amanhecer, informou a autoridade penitenciária.

A dupla "parece ter cortado as grades" e "fugido utilizando lençóis", indicou o procurador de Dijon, Olivier Caracotch, sem fornecer mais detalhes sobre como utilizaram os tecidos.

Os fugitivos são um homem de 19 anos, em prisão preventiva desde outubro de 2024 por tentativa de homicídio, e outro de 32 anos, detido desde 2023 por ameaças e violência contra um casal, disse Caracotch.

O representante sindical Ahmed Saih afirmou que os presos usaram "serras manuais tradicionais". "Estamos alertando sobre o risco de fuga de prisão há meses", assegurou, após recordar que já haviam encontrado estas ferramentas no passado.

Construída em 1853, a prisão de Dijon tem 311 presos para 180 vagas, segundo o Ministério da Justiça.

"A prisão é muito dura aqui. Éramos três em uma cela: dois em beliches e um dormindo no chão", disse à AFP um detento libertado nesta quinta-feira após oito meses.

A fuga ocorre cerca de duas semanas após outra em Rennes (oeste). Um condenado de 37 anos, que tinha um ano restante a cumprir por roubo, escapou durante uma saída a um planetário com outros presos.

Ele foi detido nesta quinta-feira em Nantes, cerca de 100 quilômetros ao sul de Rennes, segundo fontes próximas à investigação.

A França tem um dos piores índices de superlotação carcerária na Europa, e os sindicatos denunciam que o Estado negligencia as prisões comuns enquanto transfere traficantes de drogas para novas de segurança máxima.

