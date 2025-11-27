Assine
Internacional

Putin: Rússia cessará combates se Ucrânia deixar territórios reivindicados por Moscou

AFP
AFP
27/11/2025 11:25

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta quinta-feira (27) que Moscou cessará os combates na Ucrânia se Kiev se retirar dos territórios que Moscou reivindica como anexados.

"Se as forças ucranianas se retirarem dos territórios que controlam, então cessaremos as operações de combate", disse Putin durante uma visita ao Quirguistão. "Se não o fizerem, então vamos alcançar com meios militares".

conflito russia ucrania

