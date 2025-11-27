Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Suprema Corte russa declara organização anticorrupção de Navalny como 'terrorista'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/11/2025 11:01

compartilhe

SIGA

A Suprema Corte russa classificou nesta quinta-feira (27) como "terrorista" a organização anticorrupção do falecido opositor Alexei Navalny, cujo movimento já havia sido declarado "extremista", o que provoca o temor de um endurecimento da repressão contra seus partidários.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A 'Anti-Corruption Foundation' foi reconhecida como "organização terrorista", indicou a Suprema Corte em um comunicado, acrescentando que "suas atividades, assim como as de suas divisões estruturais no território" russo, estão proibidas.

Segundo a Corte, a 'Anti-Corruption Foundation' foi criada nos Estados Unidos com base no Fundo de Combate à Corrupção (FBK) e em outras organizações vinculadas a Alexei Navalny na Rússia, que já haviam sido proibidas.

A Corte acusa essa estrutura de realizar "atividades destrutivas no território russo, de promover, justificar e apoiar o terrorismo, e de organizar, preparar e cometer crimes de caráter extremista e terrorista".

"Os terroristas são Vladimir Putin e seus cúmplices, os que desencadearam a guerra [na Ucrânia], os que matam civis e opositores políticos, os que encarceram pessoas", reagiu a equipe de Navalny no Telegram.

Eles também acusaram as autoridades russas de tentar "intimidar" os partidários do opositor falecido para que deixem de consultar e divulgar as investigações da organização.

Essa organização revelou numerosos casos de corrupção dentro da elite russa e publicou uma investigação sobre um suposto "palácio" pertencente a Putin.

Carismático ativista anticorrupção e principal opositor de Putin, Alexei Navalny morreu em fevereiro de 2024 em circunstâncias pouco claras em uma prisão no Ártico.

Sua viúva, Yulia Navalnaia, que assumiu a liderança de seu movimento, afirmou em setembro que seu marido havia sido "envenenado", baseando-se em análises realizadas por laboratórios ocidentais.

Segundo a ONG Anistia Internacional, a medida da Suprema Corte busca "desmantelar o legado de Navalny e esmagar qualquer foco de dissidência restante" na Rússia.

A decisão "expõe qualquer pessoa associada ao FBK ou a Alexei Navalny a processos criminais com as penas mais severas, que podem chegar até a prisão perpétua", indicou a ONG em um comunicado.

bur/mda/mab/pc/dd 

Tópicos relacionados:

justica politica russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay