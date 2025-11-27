Macron anuncia novo serviço militar voluntário na França a partir de 2026

O presidente Emmanuel Macron anunciou nesta quinta-feira (27) a criação de um novo serviço militar voluntário a partir de meados de 2026 para jovens de 18 e 19 anos, diante da "aceleração das crises" e do "aumento das ameaças".

A França segue assim o exemplo de outros países europeus, que, frente à crescente ameaça da Rússia e a dúvidas sobre seu aliado americano, reintroduziram um serviço militar, seja obrigatório ou voluntário.

"Um novo serviço nacional será implementado progressivamente a partir do próximo verão" europeu, anunciou Macron, durante uma visita a uma brigada de infantaria em Varces, no sudeste da França.

Este serviço militar destina-se principalmente a jovens voluntários de 18 e 19 anos, terá duração de 10 meses e será remunerado com cerca de 800 euros mensais (aproximadamente 4.970 reais), informou a Presidência francesa.

O objetivo deste programa é contar com cerca de 3.000 voluntários na primeira turma de 2026 e chegar a 42.500 em 2035.

O anúncio ocorre após a polêmica gerada pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Fabien Mandon, que na semana passada pediu aos franceses que "aceitem perder seus filhos" em caso de conflitos na Europa.

Os voluntários servirão apenas em "território nacional", esclareceu o presidente francês, para quem a "juventude tem sede de compromisso" e "existe uma geração pronta para se levantar pela pátria".

A França suspendeu o serviço militar obrigatório em 1997, durante a presidência do conservador Jacques Chirac, assim como outros países após a dissolução da União Soviética em 1991 e fim da Guerra Fria.

No entanto, a invasão russa da Ucrânia em 2022 trouxe as preocupações de volta à Europa.

"A aceleração das crises, o aumento das ameaças me levam a propor hoje um serviço nacional puramente militar", destacou Macron.

Cerca de 86% dos franceses são favoráveis à reintrodução de um serviço militar, e 33% pedem que seja voluntário, segundo uma pesquisa da Ispos em março.

