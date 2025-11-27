Assine
Internacional

Deslizamento de terra no Taiti deixa sete mortos

AFP
AFP
Repórter
27/11/2025 09:18

Um deslizamento de terra na ilha francesa do Taiti, no Pacífico, derrubou duas casas, provocou pelo menos sete mortes e deixou vários desaparecidos, informou o presidente do país, Emmanuel Macron.

O desastre aconteceu na madrugada de quarta-feira na localidade de Afaahiti, que enfrentou uma semana de chuvas intensas.

"Sete vidas foram perdidas e ainda há pessoas desaparecidas", afirmou Macron na rede social X. 

O alto comissário na Polinésia Francesa, Alexandre Rochatte, afirmou que o deslizamento de terra, de "30 metros de altura", arrastou uma casa, que colidiu com outra.

Localizado a quase 16.000 quilômetros de Paris, o Taiti é uma das mais de 100 ilhas que compõem a Polinésia Francesa, um dos vários territórios deste país no Caribe e no Pacífico.

