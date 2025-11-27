Assine
Rússia condena oito pessoas à prisão perpétua por explosões em ponte na Crimeia em 2022

27/11/2025 08:42

Um tribunal russo condenou nesta quinta-feira (27) oito pessoas à prisão perpétua pelas explosões de 2022 em uma ponte na Crimeia, um ataque reivindicado por Kiev. 

A explosão de um caminhão-bomba em 8 de outubro de 2022 na ponte de Kerch, de 19 quilômetros de extensão, matou cinco pessoas e ocorreu oito meses após a Rússia lançar sua ofensiva na Ucrânia. 

A península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, tem sido uma rota de abastecimento crucial para as tropas russas que lutam no sul da Ucrânia. 

Kiev reivindicou a autoria do ataque e justificou afirmando que buscava dificultar a logística de Moscou. 

"Os acusados foram considerados culpados e condenados à prisão perpétua", informou no Telegram o tribunal militar, sediado na cidade de Rostov-on-Don, no sul da Rússia. 

Os condenados foram julgados em uma audiência a portas fechadas. Eles foram acusados de cometer um "ato terrorista" que provocou mortes e de obter armas ilegalmente como grupo organizado, informou o tribunal. 

Dois deles também foram acusados de contrabando de explosivos. 

O ataque provocou o incêndio de sete caminhões-tanque que transportavam petróleo em um trem e o desabamento de dois trechos da rodovia, indicou a Rússia. 

Tanto a Ucrânia quanto a Rússia consideram a ponte uma estrutura simbólica da tomada da península da Crimeia por Moscou em 2014.

O presidente russo, Vladimir Putin, inaugurou pessoalmente a ponte em 2018, quando a atravessou em um caminhão.

