Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump confirma que suspeito de balear guardas nacionais é afegão que chegou aos EUA em 2021

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/11/2025 00:01

compartilhe

SIGA

O presidente Donald Trump confirmou nesta quarta-feira (26) que o suspeito de balear dois integrantes da Guarda Nacional perto da Casa Branca chegou aos Estados Unidos vindo do Afeganistão em setembro de 2021, e denunciou o ataque como um "ato de terror". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Este ataque atroz foi um ato de maldade, um ato de ódio e um ato de terror", disse Trump na Flórida, onde passará o feriado do Dia de Ação de Graças. 

"O suspeito detido é um estrangeiro que entrou em nosso país vindo do Afeganistão", acrescentou. 

Trump também disse que seu governo debe "reavaliar" os indivíduos que chegaram aos Estados Unidos vindos desse país durante o governo de seu antecessor Joe Biden. 

sla/ksb/atm/nn/rpr

Tópicos relacionados:

afeganistao ataque atirador eua imigracao politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay