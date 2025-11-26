Morre estilista Pam Hogg, cuja moda 'punk rock' vestiu Rihanna e Lady Gaga

A designer de moda escocesa Pam Hogg, cujas criações de estilo "punk rock" foram usadas por estrelas como Rihanna, Beyoncé e Lady Gaga, faleceu, anunciou sua família nesta quarta-feira (26) nas redes sociais.

"O espírito criativo de Pamela e sua obra comoveram muitas pessoas, e ela deixa um magnífico legado que seguirá inspirando, alegrando e incentivando a viver além dos limites das convenções", escreveram seus entes queridos.

Sem revelar a causa da morte, os familiares agradeceram ao pessoal de um centro de cuidados a leste de Londres, onde ela esteve rodeada de "queridos amigos e familiares" em seus últimos dias.

Tampouco revelaram sua idade, sobre a qual a estilista sempre manteve mistério. O jornal britânico The Guardian estima que Hogg tinha 66 anos.

Muitas celebridades prestaram homenagem à estilista nas redes sociales, como as atrizes Rose McGowan e Patricia Arquette, que a descreveram como um "diamante interestelar", bem como a banda de rock Blondie e a também estilista Roksanda Ilin?i?, que exaltou "sua luz e seu espírito incrível".

Nascida em Paisley, uma cidade escocesa conhecida por sua tradição têxtil, a designer estudou na Escola de Belas Artes de Glasgow e, depois, no Royal College of Art de Londres. Apresentou sua primeira coleção em 1981.

Frequentemente comparada com Vivienne Westwood por seu lado "punk rock", era uma figura emblemática da Semana de Moda de Londres com seus 'looks' futuristas, seus penteados ousados e roupas extravagantes, vestindo grandes nomes do showbizz como Rihanna, Beyoncé, Kate Moss e Lady Gaga.

Apaixonada por música, Pam Hogg tocou em diversas bandas, entre elas Rubbish, que costumava abrir os shows do grupo The Pogues no fim da década de 1970.

